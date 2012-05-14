Бывшая Мисс вселенная рекламирует купальники на пляже

Мисс Вселенная 2009 - австралийка Рэйчел Финч - хоть и передала корону своим последовательницам, о работе не забывает: на днях папарацци застали ее на пляже Сиднея, где она снималась в рекламе купальников. Черное бикини, вязаное платье, минимум макияжа и влажные волосы - может, на конкурсе девушка выглядела и более ярко, зато в таком виде она смотрится куда естественнее и от того - привлекательнее. Несмотря на победу в смотре, не сказать, что Рэйчел сделала какие-то грандиозные успехи в карьере: Финч продолжает сниматься для каталогов, а пару лет назад участвовала в шоу "Танцы со звездами". ПО ТЕМЕ: Королевы красоты: есть ли жизнь после короны Украинские модели с мировой славой Впрочем, она не отчаивается - красотка уверена, что у нее еще есть шанс стать ведущей собственной телепрограммы: Существует много стереотипов относительно участниц конкурсов красоты. Но, как и другие женщины, мы ориентированы на успешный бизнес, мы хотим расти.