Бережная поздравила выпускников с окончанием учебного года

Народный депутат, член фракции Партии Регионов Ирина Бережная поздравила учеников Московского и Киевского районов Харькова с окончанием учебного года, а фото выложила в соцсети Facebook. Обращаясь к присутствующим народный депутат отметила, что для нее огромная честь разделить со всеми этот праздник: «В первую очередь, выпускники, я бы хотела обратиться к вам. Я вижу на ваших лицах волнение, и я понимаю, почему вы волнуетесь. Именно сегодня вы расстаетесь с детством, вы стоите на пороге самостоятельной взрослой жизни. Я искренне желаю вам побед и реализации поставленных целей. Отдельное спасибо хочу сказать родителям и учителям. Каждая победа учеников – это и ваша победа! Если бы не ваши усилия, ваши стремления, ваше бескорыстие, наши дети не были бы сегодня так счастливы!».