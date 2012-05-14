Оксана Марченко рассказала о смене имиджа

Оксана Марченко призналась, что смена имиджа связана с двумя телевизионными проектами – «Україна має талант» и «Х-фактор». По словам телеведущей, отказаться от шикарных сексуальных платьев в пол и длинных локонов ей пришлось из-за концепции телепроекта «Україна має талант», бессменной ведущей которого она является: «Нужно понимать, что телевидение - такой вид искусства, в котором допускаются разнообразные отклонения от стереотипов, - говорит Оксана, - Любой персонаж, которого вы видите - это образ. Да, он такой же, он говорит те вещи, которые понятны, которые вы ждете от него, но он может изменяться. В частности, над образами Оксаны Марченко работает большая команда людей, поэтому они могут меняться. Такой же разный по характеру и образ ведущей, которая появляется в одном или в другом шоу. Для того, чтобы это было интересно, чтобы каким-то образом разграничить, различить, мы пытаемся привнести в них что-то интересное - изменить цвет волос, их длину, как-то по-другому одеться». Телеведущая пообещала, что в скором времени вернется к сексуальному образу и порадует поклонников красивыми нарядами: «Очень хочется, чтобы прямые эфиры «Х-фактора» не были похожи на прямые эфиры шоу «Україна має талант», - добавляет Оксана, - По этой причине, если вы были внимательны, то заметили, что в нынешнем сезоне шоу «Україна має талант» нет тех привычных платьев, которые были на «Х-факторе». Но, смею надеяться, что вам будет интересно, какие же платья будут в новом сезоне шоу «Х-фактор»».