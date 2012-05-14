В квартире Ахматовой откроется ее музей

В московском доме, где жила Анна Ахматова, будет организован музей поэтессы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы. Такое решение было принято на заседании рабочей группы комплекса социальной инфраструктуры округа. "Музей "Московский дом Анны Ахматовой" будет создан на Большой Ордынке, дом 17, кв. 13", - уточнили в префектуре, напомнив, что именно в этом доме великая русская поэтесса, признанная классиком отечественной поэзии еще в 20-х годах прошлого века и известная своей трагической судьбой, жила в 1930-1960 годы. В этой квартире бывали выдающиеся деятели отечественной культуры и искусства ХХ века: Дмитрий Шостакович, Михаил Зощенко, Лидия Русланова, Аркадий Райкин, Фаина Раневская и многие другие, в помещениях будущего музея проходили литературные чтения и встречи. Единственная встреча Анны Ахматовой и Марины Цветаевой произошла в этой квартире в 1941 году. Сейчас во дворе дома по улице Большая Ордынка, где в семействе Ардовых чаще всего останавливалась Ахматова, приезжая в Москву, расположен памятник поэтессе, выполненный по рисунку Модильяни. На этом же доме - мемориальная доска. Единственный музей Ахматовой есть в Санкт-Петербурге. Идею создания музея в четырехкомнатной московской квартире, принадлежавшей писателю Виктору Ардову, предложили его брат протоиерей Михаил Ардов и народный артист СССР Алексей Баталов. Инициаторы готовы безвозмездно передать для экспозиции исторические экспонаты, библиотеку, личный архив и фотоархив с неизвестными изображениями Ахматовой. "Для реализации инициативы по созданию музея как государственного учреждения Баталов и Ардов согласились включить экспонаты в состав Музейного фонда Российской Федерации", - отметили в префектуре, добавив, что окружные власти, "учитывая мемориальную ценность и сохранность исторического интерьера квартиры", поддерживают идею организации музея. Единственное условие - теперь столичному департаменту жилищной политики и жилищного фонда нужно перевести помещение квартиры общей площадью 74,8 кв. м в нежилой фонд, оформить право собственности города и передать уже нежилое помещение в оперативное управление объединения "Музеи Москвы". Кроме того, в помещении, расположенном на втором этаже, должен быть оборудован отдельный вход.