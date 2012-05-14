Собчак выгнали из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Собчак больше не будет вести скандальное реалити-шоу «Дом-2». - О том, что Ксению уволят, от нее самой скрывали до последнего, - рассказал наш информатор из «Дома-2». - Вплоть до того, что сначала передачу снимали с ней, а затем, дождавшись пока она уедет, уже с новыми ведущими. Для Собчак информация о расторжении контракта была как гром среди ясного неба. Она считала себя «неприкасаемой», поскольку на разных ток-шоу всячески заступалась за проект. Но всему есть предел. Она просто достала всех своим хамством, опозданиями и откровенным презрением к окружающим.