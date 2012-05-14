Испанские монархи не отмечают золотую свадьбу из-за скандалов

Сегодня король и королева Испании празднуют золотую свадьбу… Вернее, могли бы праздновать, если бы юбилей не был отменен в связи с чередой скандалов, обрушившихся на монарший двор. Решение отменить празднование – и церковную службу, и званый обед, и торжественные речи - приняли сами юбиляры, объяснив это "экономическими, социальными и семейными обстоятельствами". Но в Испании знают, что скрывается за каждой из этих причин: развод дочери, уголовное преследование зятя, вызвавшая гнев всех организаций по защите животных охота на слонов, в которой принимал участие Хуан Карлос, и, наконец, бурное обсуждение в местной прессе любовной связи 74-летнего монарха и немецкой аристократки Коринны, которая моложе его на 28 лет. Коринну и любвеобильного короля связывают давние отношения (кто-то авторитено заявляет, что их роман длится уже более шести лет), ее не раз замечали рядом с Хауном-Карлосом, в том числе и во время злополучной поездки в Ботствану. И хотя король всячески отрицает сплетни, народ склонен им верить. Неспроста же королева София заметно охладела к супругу и даже во время его болезни (на охоте Хаун-Карлос сломал шейку бедра и после перенес операцию - прим.) заглянула в больницу буквально на пару минут! Пока испанский монарх пытается оправдаться в глазах общественности, а заодно и перед судебными инстанциями (короля подозревают в финансовых растратах), рейтинг его стремительно падает: один из городов Каталонии даже объявил правителя персоной "нон-грата" на своей территории! Неудивительно, что затевать шумное торжетсво в такой ситуации неуместно. А ведь пятьдесят лет назад в Афины, где проходило торжественное бракосочетание испанского принца Хуана Карлоса Первого и греческой принцессы Софии, съехались королевские семьи со всей Европы! Спустя полвека поздравить супругов не приехал никто.