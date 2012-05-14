Черновецкий опроверг информацию о приобретении недвижимости в Израиле

Мэр Киева Леонид Черновецкий категорически отрицает, что купил в фешенебельном районе Тель-Авива две квартиры. «Категорически опровергаю все, так называемые факты, а на самом деле, граничащие с преступлением заказные интервью с людьми, которые никогда меня на самом деле не видели, обвинениями в приобретении какой-то мифической недвижимости, драгоценностей, подделкой моей подписи на выдуманном дурацком рисунке и т.п.», – говорится в тексте сообщения Леонида Черновецкого. «Расцениваю этот гнусный «репортаж» как очередную наглую «заказуху», – заявляет мэр Киева. «Думаю, что только в Украине могут оставаться безнаказанными такие «репортажи». Совершенно не представляю, как могу от них защищаться. И это меня не может не беспокоить», – говорит Черновецкий. Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Леонид Черновецкий якобы приобрел в элитном районе Тель-Авива две квартиры, которые оформил на своего адвоката.