Ален Делон оставил в Харькове свой отпечаток

Вскоре на харьковской Аллее звезд возле ХНАТОБа появятся новые имена. На днях гости IV Международного фестиваля короткометражных фильмов "Харьковская сирень-2012" оставили для аллеи отпечатки своих ладоней. Первым к процедуре приступил мэтр французского кино Ален Делон, за ним — российско-американский актер Родион Нахапетов. Затем отпечатки ладоней сделал Юджин Мамут, получивший "Оскар" за создание спецэффектов к фильму "Хищник", и его жена Ирина Борисова — мастер мультипликации. К слову, Мамут и Борисова, которые сейчас живут и работают в США, не были в родном Харькове более 30 лет. Они пребывали в прекрасном настроении и с легкостью согласились дать мастер-класс для всех желающих в ректорском корпусе НТУ "ХПИ". Сначала отпечатки звездных ладоней сделают из гипса, а через три недели — выльют из бронзы. Но харьковчане смогут увидеть слепки только осенью: к этому времени их вместе с десятком ладоней других звезд обещают установить на аллее. Напомним там уже красуются бронзовые отпечатки ладоней Жан-Поля Бельмондо, Шарля Жерара, Остапа Ступки и других.