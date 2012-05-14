Бизнес-империя Путина оценивается в 130 млрд долларов

Согласно информации британской газеты The Sunday Times, Президент России Владимир Путин негласно является самым богатым человеком в мире. В иностранных СМИ появилась информация, что бизнес-империя Главы российского государства оценивается в 130 млрд долларов, что в два раза больше, чем состояние официально признанного самым богатым человеком Карлоса Слим Эту. Сообщается, что в управлении его предприятиями участвуют только самые близкие родственники и друзья. Это племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов, жена Путина Людмила, брат Игорь и другие. Кстати, некоторые источники утверждают, что Путину принадлежит 4,5% акций Газпрома и не менее 50% акций компании «Гунвор» - самого большого экспортера российского газа. В резиденции Медведева есть вертолетная площадка, а у Путина – конюшни и церковь Путин на правой руке носит недорогие часы (ФОТО)