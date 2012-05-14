Виктор Пинчук пригласил в Киев основателя Wikipedia

В Киев приехал основатель Wikipedia Джимми Уэйлс. Его пригласили на 5-й Молодежный форум стипендиальной программы Фонда Виктора Пинчука «Завтра.UA». Как сообщает пресс-служба Фонда Виктора Пинчука, сегодня Уэйлс встретится со стипендиатами программы «Завтра.UA» и выступит с речью на торжественной церемонии награждения Форума. Кроме того, во вторник основатель Wikipedia прочтет лекцию «Как интернет изменяет будущее», слушателями которого станут интернет-предприниматели, дипломаты, студенты и аспиранты ведущих вузов Украины, а также победители стипендиальных программ Фонда Виктора Пинчука.