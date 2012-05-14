Энистон и Теру снимают "любовное гнездышко" за $40 тыс. в месяц

Пока особняк Дженнифер Энистон и Джастина Теру за 21 миллион долларов находится в реконструкции, звездная парочка подыскала себе временное "гнездышко" за 40 тысяч долларов в месяц. Джен и Джастин приобрели себе роскошный особняк с видом на Тихий океан несколько месяцев назад. Однако, чтобы новый дом полностью соответствовал вкусам парочки, Энистон и Теру затеяли там ремонт. Пока их новое жилище вовсю обновляется, голливудские актеры подыскали себе "скромное" временное пристанище - потрясающий дом в Беверли-Хиллз с пятью спальнями и шестью ванными комнатами за 40 тысяч долларов в месяц. Парочка в этом месяце готовится отмечать годовщину романтических отношений и, кажется, они безумно счастливы. Джен призналась недавно в одном из интервью: Джастин мой защитник, он необыкновенно добрый человек и знает, как меня рассмешить! Слухи о готовящейся свадьбе и планах актрисы завести детей постоянно появляются в интернете, однако сами влюбленные пока никак это не комментируют. Надеемся, переезды их не утомят и счастливые новости не заставят себя ждать! ФОТО