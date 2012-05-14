Бараку Обаме запретят есть хот-доги на публике

Общественный комитет врачей США хочет запретить президенту Бараку Обаме публично есть хот-доги. В Белый дом подано петицию с просьбой выдать приказ о запрете публикации фото и видео, на которых президент и другие члены правительства употребляют нездоровую пищу. Отмечают, что за период президентства Обамы в СМИ часто появлялись фотографии, на которых глава государства ест хот-доги и гамбургеры в публичных местах, в том числе с иностранными должностными лицами. Обама и Кэмерон объедались хот-догами на баскетбольном матче