Собака Марка Цукерберга имеет профиль в Facebook

Сегодня, 14 мая, создателю социальной сети Facebook, перевернувшей мир, Марку Цукербергу исполняется 28 лет. Несмотря на то, что миллионы людей по всему миру пользуются фейсбуком вот уже много лет, Марк сам не спешил делиться с массами подробностями своей личной жизни. И вот около года назад Цукербергу надоело амплуа "сапожника без сапог", и он все-таки решил приоткрыть завесу тайны и начал создавать фотоальбомы и даже периодически их обновлять. Оказалось, что Марк, несмотря на внушительный банковский счет, самый обычный парень: живет относительно скромно, воспитывает вместе с любимой девушкой Присциллой Чан собаку по имени Зверь, много времени проводит за компьютером и обожает гриль-пати с друзьями. Никаких скандальных снимков с шумных вечеринок или фотоотчетов с поездок на курорты? Если такое и есть, то Марк решил оставить это для себя. Марк и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарварде и начали встречаться в 2004 году. В прошлом году ходили слухи об их помолвке, однако сам Марк ничего не подтвердил и статус на "женат" в фейсбуке менять не стал. Однако влюбленные стараются не расставаться ни на миг, устраивают друг другу приятные сюрпризы и, судя по фотографиям, вполне счастливы и без штампа в паспорте. Молодых людей волнуют самые обычные житейские проблемы: как обустроить свой первый дом, как воспитать питомца и что приготовить на ужин. Кстати говоря, домашний любимец пары уже стал звездой в интернете - маленький белый песик из породы венгерских пастушьих собак ведет свою личную страницу в Facebook, выкладывает фотографии и ласково называет Марка и Присциллу папой и мамой. Так что же выкладывает в сеть сам Марк и его близкие: