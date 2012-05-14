"Мисска" Куряча сидела рядом с Лукашенко в VIP-секторе

Не так давно, в Минске, прошёл Национальный конкурс «Мисс Беларусь 2012». Посмотреть на выборы самой главной красавицы пришел и сам президент страны–Александр Лукашенко, а также огромное количество чиновников, представителей телеканалов, министерств и ведомств. Главную интригу, кто сидел рядом с президентом Лукашенко, раскрыли сами представители телеканала «ОНТ». Оказалось, что по-соседству с президентом сидели «Мисс Украина 2011» – Ярослава Куряча и действующая «Вице-мисс Польша». А корону победительницы «Мисс Беларусь 2012» получила 20-летняя Юлия Скалкович, которая получила денежный приз в 50 миллионов рублей , а также право представить свою страну на конкурсе « Мисс Мира 2012» .