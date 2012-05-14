Семья Хьюстон снимется в реалити-шоу о своей жизни после гибели певицы

Родственники покойной певицы Уитни Хьюстон начнут сниматься в реалити-шоу Главным героем программы станет невестка певицы Пэт Хьюстон, которая была ее менеджером. Кроме того, в передаче появится дочь Хьюстон Бобби Кристина, а также племянница певицы, ее брат и мать, пишет Lenta.ru. Телеканал Lifetime, на котором будет выходишь шоу, уже договорился о съемках десяти эпизодов, премьера которых состоится в текущем году. Шоу получило рабочее название «Хроника семьи Хьюстон» – в нем будет показано, как самые близкие Хьюстон люди живут после ее смерти, ведут дела и помогают ее дочери справиться с потерей. Пэт Хьюстон также добавила, что работает над еще одним проектом, начало которому было положено еще несколько лет назад. Он, как и готовящееся реалити-шоу, касается всей семьи Хьюстон. Детали проекта она пока раскрывать не стала. Напомним, известную американскую певицу Уитни Хьюстон нашли мертвой в ее номере в отеле, 11 февраля 2012 года.