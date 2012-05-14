Водянова и Джоли попали в топ-5 обладательниц лучших бровей

Британский журнал Grazia составил свой рейтинг лучших бровей. Ознакомимся с результатами? 1. Первое место редакторы журнала отдали фантазийным бровям, украшенным бисером, которые создал креативный директор Chanel Питер Филлипс для показа бренда сезона осень-зима 2012. Накладные полосы визажисты наклеивали поверх натуральных бровей моделей. Питер поделился с изданием, как он создавал этот образ: Я отталкивался от нескольких ключевых слов и скетча, который показал мне Карл. Ключевыми словами были минералы, тени и брови, а в скетче было изображено лицо с бровями, подчеркнутыми драгоценными камнями. Он также рассказал: Карл хотел, чтобы в основе этой коллекции были минералы и передо мной стояла задача отразить это и в макияже. Я посчитал, что можно сделать сильное, современное высказывание с помощью бровей. 2. "Серебро" досталось естественным бровям Натальи Водяновой. Создатели рейтинга признаются: Мы любим ее кустистые естественные брови и то, что она не стала следовать правилам, о которых, будучи моделью, должно быть, постоянно слышит, - выщипывание/придание формы/приведение в надлежащий вид. Кажется, в последнее время это превратилась уже в тренд - взгляните на густые брови Кары Дельвинь, но звание первооткрывателя мы все-таки отдаем мисс V. Думаем, кустистые брови придают юность: посмотрите, ведь Наталья выглядит не больше, чем на 25, не так ли (а на самом деле ей 30)? Благодаря густым бровям, Наталью приглашали в эксклюзивных кампаниях - от Calvin Klein до Guerlain и Stella McCartney, так что не будет ничего плохого в том, чтобы и ваши брови естественно росли. Нам нравится! 3. Тройку лидеров замыкают брови Анджелины Джоли, которые представляют собой идеальные дуги - именно такие чаще всего просят себе сделать посетительницы салонов. Брови Энджи близки к идеальным - не слишком тонкие, не слишком густые, придающие ее лицу еще большую выразительность. 4. Четвертое место занимает любимица британцев Эмма Уотсон и ее "элегантные брови". Авторы поясняют: Нам нравится, что брови Эммы всегда выглядят ухоженно, но при это не слишком искусственно. 5. Редакторы издания поддержали и такой тренд будущего сезона, как невидимые брови. Не следует путать их с тонкими "ниточками" - здесь подразумеваются настолько обесцвеченные брови, что их почти не видно. Такие можно увидеть у моделей на многих показах и фотосъемках - например, на шоу Gucci.