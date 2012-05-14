Шарлиз Терон рассказала о своем статусе "одиночки"

В следующем месяце у Шарлиз Терон две премьеры - фантастический боевик "Прометей" и сказочный экшн "Белоснежка и охотник" - так что неудивительно, что актриса стала все чаще появляться на страницах глянца. Ее последняя обложка - для июньского InStyle. В интервью было поднято немало интересных вопросов. О статусе "одиночки": Я всегда открыта отношениям, но не могу сказать, что сейчас они для меня - главный приоритет. О малыше Джексоне, которого она недавно усыновила: У меня и сомнений не было, что когда-нибудь, в один прекрасный день, у меня появится ребенок. О собственном возрасте: Я вовсе не чувствую, что становлюсь старше. Я просто не думаю об этом. Да и рано мне пока - мне ведь всего 36! О своей сегодняшней семье: Мне нравится то, как течет сейчас моя жизнь. Она сильно изменилась, и я это принимаю. В данный момент я счастлива и очень спокойна.