Виктория Бэкхем тратит $5 тыс. только на волосы

Мама четверых детей, светская львица, икона стиля и успешный дизайнер Виктория Бекхэм маниакально следит за своей внешностью. Звезда платит личному косметологу более пяти тысяч долларов в неделю за процедуры для лица и тела, массажи, пилинги и солярий, и примерно столько же каждый месяц тратит на покупку декоративной косметики. Эксперты подсчитали финансовые вложения Вики в красоту. Виктория Бекхэм — девушка экстравагантная, денег на себя не жалеет. Голливудские коллеги часто осуждают Викторию за такие огромные траты, наверное, потому, что светская львица не находит времени на благотворительность, и свои деньги тратит исключительно на себя. Даже по голливудским меркам супруга футболиста проматывает нереальные суммы денег и обладает слишком зверским аппетитом. Кроме этого, ее любовь к шоппингу уже давно переросла в болезнь и манию. Виктория неоднократно падала в обморок во время длительных пробежек по магазинам, так как напрочь забывала про еду (сейчас звезда остепенилась, поскольку ходит на шопинг с маленькой дочкой). За волосами Виктории уже много лет следит самый дорогой лондонский стилист Бен Кук, именно он сначала предложил «перчинке» темно-русые локоны ниже лопаток, потом ассиметричную стрижку «боб», потом сделал ее блондинкой, предложил звезде ультракороткую стрижку, а после того, как она стала мамой в четвертый раз — вернул ей локоны шоколадного оттенка. На показе Марка Джейкобса Виктория буквально перетянула всю прессу на себя — светская пресса отметила, что после родов Виктория стала выглядеть женственной и мягкой, как никогда, и словно бы помолодела. Быть мамой — ей, безусловно, к лицу. Таблоид Daily Mail подсчитал, сколько денег тратит на себя миссис Бекхэм: 5 тысяч долларов в месяц за коррекцию наращенных локонов, короткие волосы обходятся «перчинке» в две тысячи долларов ежемесячно. «Вечный» загар и особенно загорелые ноги стоят тоже недешево — 300 долларов в неделю. Специалист по загару приходит лично к Бекхэм и наносит на ее тело искусственный загар. Макияж для выхода в свет обходится звезде в 2500 долларов за один раз. Около 5 000 долларов в месяц она тратит на услуги косметолога. Косметических средств Виктория в среднем покупает на 1 000 долларов в неделю. Наращенные ногти с маникюром стоят тысячу долларов в месяц. За 1 день Posh оставляет в магазинах примерно по 40 тысяч евро, причем большую часть покупок так и остаются не распакованными. К примеру, одна пара обуви от любимого дизайнера госпожи Бекхэм Christian Louboutin стоит минимум тысячу долларов за пару. Сумка Hermès — до 35 тысяч долларов, Chanel — от 10 тысяч долларов.