Основатель Facebook отказался от гражданства США

В эту пятницу Facebook, в результате чего, как ожидается, выручит 10,6 млрд долларов. Эта сумма станет крупнейшей в истории первичного размещения ценных бумаг технологических компаний. При этом общая стоимость компании, согласно прогнозам, будет установлена на уровне 96 млрд долларов. 30-летний Саверин владеет 4% акций компании, и это означает, что его личное состояние будет составлять после размещения акций около 4 млрд долларов. Благодаря выходу из американского гражданства, Саверин избежит уплаты налогов на сумму около 600 млн долларов. Официальный представитель Саверина подтвердил, что тот "счел более практичным стать резидентом Сингапура, поскольку он планирует жить в этой стране в течение неопределенного периода времени". Саверин приложил немало усилий к быстрому развитию и экономическому процветанию Facebook. Он был главным финансистом социальной сети, и его заслугой считается сбор средств, необходимых изобретателю Facebook Марку Цукербергу для развития компании. Однако он позже покинул руководство Facebook из-за разногласий с Цукербергом. Их конфликт подробно описан в знаменитом фильме 2010 года "Социальная сеть". Саверин родился в Бразилии, а в 1993 году бежал в американский Майами, когда его отец узнал, что бразильские преступные группировки намерены похитить его с целью получения выкупа. С 2009 года Саверин живет в Сингапуре. Он отказался от американского гражданства еще в сентябре прошлого года, однако об этом решении стало известно только сейчас, после того, как американское налоговое ведомство - Служба внутренних доходов - опубликовало список людей, переставших быть гражданами США.