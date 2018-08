Скорсезе снимет фильм об истории Роллс-ройса

Мартин Скорсезе вместе с британским режиссером, актером и продюсером лордом Ричардом Аттенборо собирается снять фильм об истории Роллс-ройсов под названием Серебряный призрак (The Silver Ghost), сообщает в понедельник Variety. Серебряным призраком называлась модель машины, которая в 1906 году принесла мировую славу этой британской автомобильной компании. По данным продюсеров, у Скорсезе речь пойдет не просто о машинах, но о любовных драмах, где отношения между мужчинами и женщинами не менее важны, чем отношения между мужчинами и машинами. Главными героями станут Чарльз Роллс и Генри Ройс, инженеры и предприниматели, придумавшие автомобили Роллс-ройс. Центральным женским персонажем станет Элеонора Торнтон, любовница лорда Монтегю из Болье, ставшая моделью для статуэтки Летящей леди, фирменного знака Роллс-ройсов. "История Серебряного призрака, когда я ее прочел, совершенно меня заворожила. Я сразу подумал, что должен это снимать", - приводит Variety слова Скорсезе. Нынешний лорд Монтегю, в свою очередь, порадовался, что столь знаменитый режиссер воплотит на пленке его фамильные тайны. Семейство Монтегю покровительствовало создателям Роллс-ройса: владелец усадьбы увлекался автомобилями, в поместье по сю пору имеется представительный автомобильный музей. Когда именно Скорсезе приступит к работе, не сообщается. Проектов в разработке у него очень много, начиная с Волка с Уолл-стрит (The Wolf of Wall Street), который должен стать пятым совместным фильмом Скорсезе и Леонардо ДиКаприо. Сообщалось также об экранизации норвежского детектива Снеговик, байопике Синатры, экранизации Молчания (The Silence) Сюсако Эндо с Гаэлем Гарсиа Берналем и Бенисио дель Торо в ролях иезуитов-миссионеров в Японии XVII века. Интерес мастера привлекала и биография Элизабет Тейлор.