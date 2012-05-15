Наталья Водянова раскрыла секрет стройности

Супермодель и, по совместительству, мама троих детей, Наталья Водянова всегда демонстрирует отличную, подтянутую фигуру. Несмотря на хорошую генетику, Наталья строго следит за своим здоровьем. Постоянные физические упражнения позволяют ей вот уже третий год подряд принимать участие в благотворительном парижском полумарафоне. А теперь модель вплотную занялась восстановлением обмена веществ: Я не тренировалась. Я не делала ничего за последние три месяца, потому что выясняла состояние своего обмена веществ. Видимо, проверка прошла успешно, ведь Наталья вновь показала высокие спортивные результаты: Бег включает в себя силу ума и понимание того, что нужно вашему телу. Я была в состоянии сделать это (пробежать полумарафон), и я пробежала быстрее, чем в прошлом году! Теперь я действительно уверена в своем теле. Водянова не отказывает себе в еде, но старается разумно выстраивать свой рацион. Отсутствие излишеств в своем меню модель объясняет непростым детством в России: Еда - одно из самых больших удовольствий и наслаждений в жизни - я поняла эту истину, когда была подростком, потому что в моей жизни было мало удовольствий. Да, мне не перепадало много хорошего, но я довольствовалась малым, поэтому это казалось нормальным. Я никогда не думала о регулярных приемах пищи как о данности - тарелки супа было вполне достаточно, и раз мой желудок был полон, я могла сосредоточиться на более важных вещах - например, продолжать жить. У меня ощущение, что я вернулась обратно [в Россию], у меня снова те же взаимоотношения с моим рационом.