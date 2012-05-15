Анджелина Джоли купила Бреду Питту вертолет

Анжелина Джоли сделала сюрприз жениху Брэду Питту, презентовав ему вертолет и – в плюс к нему – несколько уроков пилотажа. На все про все Энжи потратила миллион, если считать в фунтах стерлингов. Как рассказал изданию анонимный сплетник, вертолетная площадка в имении звезд Шато Мираваль, что на юге Франции, уже имелась. Так что это это было бы логично, если бы они приобрели к ней в довесок и соответствующее средство передвижения, и, таким образом, смогли бы легко летать всей семьей, скажем, в Канны на фестиваль и обратно. “Вот Энжи и подумала, что было бы здорово купить Брэду вертолет в качестве сюрприза. – Вещает источник. – Несмотря на то, что у Брэда уже есть лицензия пилота, ему все же потребуется взять несколько уроков, и очень скоро он к ним приступит”. Ну что ж, Каннский МКФ уже не за горами. Поглядим, бывало, на чем туда пожалуют Джолипитты!