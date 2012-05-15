Внучка княжны Романовой хочет захоронить ее в РФ

15 мая 2012, 11:08

Филиппинка,чья бабушка, согласно исследованию местных историков, является дочкой Николая II, просит Россию помочь ей перезахоронить останки княжны. Жительница Манилы Кэти Петерсон опубликовала в местной прессе рассказ о своей бабушке по имени Тасия - эмигрантки из России, которая могла быть младшей дочерью последнего царя Российской империи Николая II великой княжной Анастасией. По словам Кэти Петерсон, спасаясь от большевистской власти Тасия прибыла на Филиппины на корабле после нескольких месяцев плавания в 1918 году: тогда ей было 17 лет. По ее собственным рассказам, на попечение моряков ее передали родственники. Все путешествие она просидела одна в своей каюте, изолированная от других россиян, также отправившихся на поиски нового места жительства. Представившись Тасией, без документов и каких-либо средств беглянка сошла в порту Манилы, откуда ее отправили в приют при монастыре. Там ее воспитывали монахини, а спустя некоторое время она встретила богатого покровителя, который познакомил Тасию с ее будущим мужем по имени Лопе Пелайо. -Для слуха филиппинцев фамилия, которой представилась моя бабушка, была очень трудной, никто не мог произнести ее правильно, и в конечом итоге все сошлись на варианте Кажухина. Так ее и называли Тасия Кажухина, - вспоминает внучка Кэти. Тасия долгие годы отказывалась официально оформить отношения с дедом Кэти, на все вопросы отвечая лишь: «Просто я не могу». Тем не менее пара прожила вместе более 40 лет, родив 9 детей. Мать Кэти была их шестым ребенком. Загадочная русская женщина и Лопе Пелайо поженились лишь в 1964 году, когда возлюбленный уже находился на смертном одре, после того как друг семьи предупредил их, что в противном случае их потомство останется без наследства. - Когда я родилась, бабушка настояла на том, чтобы меня назвали Кэтрин - в честь великой императрицы Екатерины II. После смерти деда Тасия жила с моими родителями. Ее рассказы о жизни в России всегда меня завораживали. Она говорила, что была младшей из четырех дочерей, но у нее был маленький брат по имени Алексей. Ее лучшей подругой была ее старшая сестра Мария, - поделилась Петерсон. В воспоминаниях Тасии часто фигурировало роскошное убранство ее прежнего дома, а также беспечный и безбедный образ жизни, который она вела. Еще в юные годы любимая внучка Кэти пыталась настоять на том, чтобы обратиться в русское посольство на Филиппинах с целью помочь найти ее родственников. - Если меня найдут, они убьют нас всех, - всегда отвечала на это Тасия, никогда не уточняя, кто эти загадочные «они». О благородном происхождении и воспитании свидетельствовали также привычки русской «филиппинки». Тасия никогда не выходила из комнаты, предварительно не нанеся на лицо пудры, помады и не сбрызнувшись духами. Каждый вечер перед сном прислуга занималась ее ночным туалетом, расчесывала волосы и омывала ноги. Догадки Кэти неоднократно подтверждали медиумы, астрологи и историки, к которым женщина обращалась уже после смерти бабушки Тасии. Один из них во время сеанса объявил, что душа умершей не может найти покоя, потому что ее останки должны быть перевезены в Россию и захоронены вместе с жестоко убитой семьей. В надежде найти ответы на свои вопросы Кэти Петерсон отправилась в Россию в 2009 году. Изучая портреты царской семьи, она обнаружила сходство царицы Александры и своей бабушки в молодости, а также - что Тасия является сокращением от имени Анастасия. Петерсон также пришла к выводу, что «непонятная» фамилия русской бабушки Кажухина была искаженным производным от слова княжна, которое было не по силам произнести филиппинцам. Кэти Петерсон намерена продолжать свое исследование истории Тасии, собирая по крупицам доказательства того, что является прямой наследницей императорского дома Романовых. - Для меня главное, чтобы бабушка наконец обрела покой. Если я соберу достаточно фактов, я смогу запросить власти обеих стран перезахоронить ее тело вместе с ее настоящей семьей, - рассказала Кэти. Судьба младшей дочери Николя II великой княжны Анастасии Романовой остается загадкой с момента расстрела царской семьи в июле 1918 года. Существует легенда, что 17-летней княжне единственной удалось выжить в расправе большевиков. После революции в России около 30 женщин объявили себя чудом спасшейся наследницей престола, однако все они были признаны самозванками. ФОТО

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