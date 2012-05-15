Фотографии обнаженной Мадонны продали на аукционе

Фотографию обнаженной Мадонны с сигаретой в руках продали с аукциона за 23,750 тыс. долларов. Снимок был сделан в 1990-х годах, когда Мадж носила образ Мэрилин Монро и всячески провоцировала публику своей сексуальностью. В это время 31-летняя певица начала турне “Blond Ambition Tour” и выпустила книгу с громким названием “Секс”. Тогда же она заявила миру: “Я знаю, что не самая лучшая певица и знаю, что не лучшая танцовщица. Но я могу заставлять людей двигать задом и провоцировать их так, как хочу. Цель моего тура – нарушить бесполезные табу”. Все мы знаем, что ей это удалось на все сто. Фотографию обнаженной и курящей Мадонны сделал Стивен Майзель, работавший с Мадонной над “Сексом”. Торги состоялись в Нью-Йорке, и снимок был куплен анонимным коллекционером. ФОТО