Принц Гарри покорил сердце ребенка

Воскресный благотворительный матч по поло принес принцам Уильяму и Гарри немало приятных моментов. И если в перерыве игры Уильям проводил время с супругой - герцогиней Кэтрин, то его младший брат завел себе нового друга. Принц Гарри с удовольствием пообщался с подругой их семьи и ее малышом. Молодой монарх от души корчил рожицы, смеялся и гладил ребенка по голове. Веселые ужимки и обаятельная улыбка принца быстро завоевали расположение маленького болельщика. Малыш заливисто рассмеялся, чем вызвал массу положительных эмоций у Гарри. К слову, принц уже долгое время помогает детям в благотворительных целях, продолжая добрую традицию принцессы Дианы. Его центр Sentebale оказывает помощь сиротам на африканском континенте и борется с распространением СПИДа. Общение принца Гарри с ребенком вызвало немало добрых шуток. Например, что голубоглазый монрах - прирожденный отец и может стать отличной няней для племянников. Теперь дело за Уильямом и герцогиней Кэтрин.