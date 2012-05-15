Королевская чета Испании отмечает золотую свадьбу в семейном кругу

Король Испании Хуан Карлос I и королева София в понедельник празднуют в тесном семейном кругу "золотую" свадьбу, никаких торжественных мероприятий на этот день не запланировано, сообщает пресс-служба королевского двора. Решение скромно отметить 50-летний юбилей совместной жизни король Хуан Карлос I принял более месяца назад, и это никак не связано с инцидентом во время его поездки на охоту на слонов в Ботсвану, где он сломал шейку бедра. Королевский дом к юбилею лишь выпустил для представителей СМИ компакт-диск, в который вошли 50 фотографий, отображающие самые яркие события из 50-летней совместной жизни Хуана Карлоса I и Софии. Как отмечают испанские СМИ, король не выполнил свое обещание, которое дал 17 испанским парам, которые вместе с ним зарегистрировали брак 14 мая 1962 года. Во время празднования "серебряной" свадьбы, куда были они приглашены, Хуан Карлос I публично заявил, что "если я даже буду на костылях, вы все равно будете присутствовать на моей "золотой" свадьбе". Хуан Карлос I родился 5 января 1938 года в Риме, где королевская семья жила в изгнании после провозглашения в Испании республики в 1931 году. По желанию отца Хуан Карлос получил образование в Испании, которую впервые посетил в возрасте 10 лет. В 1954 году он получил степень бакалавра в школе Святого Исидора в Мадриде, а затем продолжил образование, став военным летчиком и пройдя стажировку на военном корабле. В 1960-1961 годах он продолжил обучение в Мадридском университете, где изучал конституционное и международное право, экономику и налоги. Четырнадцатого мая 1962 года Хуан Карлос женился в Афинах на принцессе Софии Греческой, старшей дочери короля Греции Павла I и королевы Фридерики. Молодоженам пришлось сочетаться браком дважды: сначала по католическому, а затем по православному обряду. На их свадьбе присутствовали 137 представителей европейских королевских домов, в том числе пять королей и семь королев. Через год, в 1963 году у них родилась принцесса Елена, через два года еще одна дочь, Кристина. И только в 1968 году королевская чета дождалась сына Филиппа, который стал наследником королевского престола.