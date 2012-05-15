Бывший муж Мены Сувари требует 17 000 долларов ежемесячно

Экс-супруг Мены Сувари промоутер Симон Сестито, с которым актриса разводится с начала этого года, потребовал от звезды "Красоты по-американски" 17 тысяч долларов в месяц. Он заявил, что привык "каждый день обедать в дорогих ресторанах", и на это ежемесячно у его уходит от трех тысяч долларов. К тому же, бизнес продюсера в последнее время не приносит практически никакого дохода, и ему приходится "бороться за жизнь" с помощью кредитов и материальной помощи от родителей. Экс-муж Сувари утверждает, что актриса зарабатывает в среднем 750 тысяч долларов в год. По мнению Сестито, ей бы не помешало поделиться! Придется ли горе-продюсеру перейти в ближайшем будущем на хэппи мил из фаст-фуда или нет - пока не ясно. Но Сувари четко заявила, что не даст бывшему ни гроша! Союз Сувари и Сестито продлился 18 месяцев и распался по "непримиримым разногласиям". Это был второй брак для актрисы: с первым мужем Робертом Бринкманном, который старше Сувари на 17 лет, актриса прожила пять лет. В недавнем интервью девушка заявила: Я не ожидала, что к 33 годам буду дважды разведенной. Но ничего страшного, таков мой жизненный путь и я его принимаю.