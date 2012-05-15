Сын Порошенко ушел с с должности вице-консула

Сын нынешнего министра экономики Петра Порошенко - Алексей, полтора года работал на дипломатической службе в Китае, а в середине 2011 года ушел с должности. Об этом Украинской правде сообщили в МИД в ответ на информационный запрос. Согласно ответу, в июне 2011 года он был уволен по собственному желанию с должности вице-консула отдела по экономическим вопросам в Генконсульстве в Шанхае в возрасте 26 лет. Первое назначение и командировки в Китай он получил в январе 2010 года, и с того времени по август 2010 он занимал должность заместителя руководителя торгово-экономической миссии при генконсульстве в Шанхае. Порошенко повез семью в Камбоджу (ФОТО) С августа 2010 по сентябрь 2010 был и.о. заместителя руководителя торгово-экономической миссии Генконсульства. С сентября 2010 по июнь 2011 года он был вице-консулом отдела по экономическим вопросам того же Генконсульства. Как известно, Алексей в 2008 году получил образование в Институте Международных отношений, также он закончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Его отец Петр Порошенко был министром иностранных дел с октября 2009 г. по март 2010 года.