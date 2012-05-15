На «Каннских львах» выступит Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон выступит на главном международном рекламном фестивале «Каннские львы» Об этом сообщается на сайте фестиваля. Билл Клинтон прочитает лекцию под названием «Как реклама может изменить мир к лучшему». Выступление бывшего президента США на рекламном фестивале было организовано при помощи латиноамериканской компании Grupo ABC. После того, как Билл Клинтон оставил пост президента США в 2001 году, он основал фонд собственного имени, который занимается вопросами здоровья, экологии и бизнеса. 59-й фестиваль «Каннские львы» будет проходить с 17 по 23 июня. Речь Клинтона запланирована на 21 июня. Фестиваль «Каннские львы» часто приглашает в качестве спикеров знаменитых людей, непосредственно не связанных с рекламным миром. Как пишет The Guardian, до Клинтона на фестивале выступали бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, вице-президент США при Клинтоне Альберт Гор, медиамагнат Джеймс Мердок, сын Руперта Мердока, и музыкант Will.I.Am, участник американской группы Black Eyed Peas.