Жена Джона Траволты мечтает о четвертом ребенке

Адвокаты актера Джона Траволты сейчас разбираются с несколькими массажистами, обвинившими звезду в сексуальных домогательствах. Но супругу знаменитости, актрису Келли Престон, это совершенно не беспокоит. Более того, Келли сейчас в мечтах. Дама подумывает еще об одном наследнике. В 2010 году у Джона и Келли родился малыш Бенжамин. Как говорила актриса, мальчуган помог ей оправиться после трагической смерти старшего сына Джетта. Напомним, 16-летний парень внезапно скончался в январе 2009 года во время семейного отдыха. В октябре Келли отметит свой 50-летний юбилей. В беседе с телеведущей Амандой де Кадене актриса откровенно призналась, что с огромной радостью забеременела бы вновь. Пугать поздними родами ее не надо — она и так прекрасно знает, что беременность у женщин старше сорока лет связана с определенным риском. «Я всегда хотела иметь много детишек, — сказала Престон. — И сейчас я чувствую, что смогла бы родить еще одного малыша, но, возможно, придется быть очень настойчивой. Я не боюсь любить. Любить сильно. В этом мне помогают мои дети. Нет ничего, что сравнится с детской любовью… Это самая замечательная вещь на свете». Напомним, сейчас Келли помимо Бенжамина воспитывает 12-летнюю дочь Эллу Блю.