С молотка уйдет сценический гардероб Майкла Джексона

Сценические костюмы скончавшегося почти три года назад "короля поп-музыки" Майкла Джексона, покажут в Европе и Азии, после чего они будут проданы на торгах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions. Выставка предметов одежды певца откроется в пятницу, 18 мая, в Музее моды в чилийской столице Сантьяго. Ценителям мировой эстрады и моды предстоит увидеть, в частности инкрустированные хрусталем перчатки и серебряный обтягивающий костюм, в котором Джексон выступал в 1987 году во время своего первое турне в качестве сольного исполнителя в поддержку альбома Bad. Агентство сообщает, что выставка побывает во многих городах Европы и Азии, не уточняя их названий. После окончания путешествия по музеям и выставочным залам мира сценический гардероб Джексона будет 2 декабря выставлен на торги в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Напомним, в декабре прошлого года на аукционе было продано имущество, находившееся в доме, где скончался Майкл Джексон. Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от передозировки сильнодействующих препаратов. Жизнь и смерть певца успели стать целой индустрией, а его имя - одной из самых успешных торговых марок. Лишь уход из жизни сделал возможным для Джексона расплату с преследовавшими его кредиторами. По данным издания Billboard, за первый год после смерти Майкл Джексон "заработал" около 1 миллиарда долларов.