Изабели Фонтана выходит замуж за сына Боба Марли

Супермодель Изабели Фонтана выходит замуж за сына легендарного растамана Боба Марли - Роана. Это уже третий брак бразильской модели, от двух предыдущих замужеств - с моделью Альваро Джакомосси и актером Генри Кастелли - Фонтана воспитывает двоих сыновей. Ее будущий супруг - и вовсе многодетный отец. Прожив около 15-ти лет с соул-певицей Лорин Хилл, Марли-младший стал папой аж пять раз! Семеро детишек на двоих (Брэд и Анджелина, вам есть к чему стремиться!) не охладили пыл Изабели и Роана. Пара уже объявила о помолвке и в ближайшее время собирается пожениться. Модель раскрыла секрет, что бракосочетание пройдет в Эфиопии: Роан сказал мне, что мы должны вернуться на родину предков, чтобы наш брак продлился вечно. Топ-модель и музыкант встречаются меньше года и, похоже, только их не удивляет скоропостижное решение пожениться. Мама невесты объяснила это так: Я думаю, что все происходит слишком быстро, но Изабели всегда живет в другом ритме. Что ж, недаром говорят, что бог любит троицу. Возможно, этот брак станет последним в череде романов ямайца и бразильянки.