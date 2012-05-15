Патриарх Кирилл завел страницу в Facebook

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась официальная страница в социальной сети Facebook. На странице уже вывешено около сорока фотографий патриарха и несколько ссылок на публикации о предстоятеле РПЦ в российских СМИ. Предполагается, что страница будет обновляться в ежедневном режиме. "Поскольку святейший патриарх Кирилл внимательно следит за тем, что происходит в интернете, он будет следить и за функционированием этой страницы", - заявил представитель синодального информационного отдела, который реализует этот проект.