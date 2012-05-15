Дети тигрицы Тимошенко устроили ялтинскому зоопарку бессонные ночи

Пошла вторая неделя детенышам самки тигра-альбиноса Тигрюли, рожденным в Ялтинском зоопарке «Сказка». У всех четверых хороший аппетит, они прибавляют в весе. Однако у одного тигренка выявили проблемы со здоровьем. Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщил директор зоопарка Олег Зубков. «Мучаемся с ними, то одни проблемы, то другие. И искусственно кормить всегда сложно. Ночью приходиться вставать, но кушают нормально,» - рассказал он. Детеныши находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. Одному из них диагностировали зауженность желчных проходов, что несколько расстроило сотрудников зоопарка. «Еще пока рано о них говорить – они еще долго будут взрослеть и через месяц – полтора только станет ясно, что они, как они, чтобы живы-здоровы были», - говорит Зубков. Сам директор зоопарка сейчас находится в Белогорском районе, где недавно открыл парк львов. Он также сообщил, что вчера там появились на свет два тигренка. С мамой – рыжей тигрицей - они находятся в вольере и за этим семейством могут наблюдать посетители. Как сообщал сайт «Крым.Комментарии», самка тигра-альбиноса Тигрюля, подаренная Ялтинскому зоопарку «Сказка» украинским экс-премьером Юлией Тимошенко, привела потомство. В начале мая в клетке, которую самая знаменитая тигрица страны делит со своим женихом из Франции Патрисом, сотрудники зоопарка обнаружили четверых малышей – три мальчика и одну девочку.