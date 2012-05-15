Ирина Шейк и Криштиану Роналду сходили на мюзикл

В последнее время Криштиану Роналду и Ирина Шейк все чаще стали появляться вместе. На днях влюбленных сходили на мюзикл "Король Лев", оказавшийся с гастролями в Мадриде. Папарацци подловили парочку аккурат у входа в театр, но двое, кажется, не были настроены позировать. Стремительно покинув роскошное авто, они проследовали в зал, оставив фотографов довольствоваться снимками ног российской манекенщицы, да кепкой и очками футболиста. Что ж, возможно, спортсмен был опечален тем, что звание лучшего бомбардира чемпионата Испании досталось не ему, а Лионелю Месси, в активе которого - 50 забитых мячей, в то время как у самого Ронни их "всего" 46.