Стросс-Кан подал иск на $1 млн против горничной

Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан подал встречный иск на миллион долларов против горничной американской гостиницы Sofitel Нафиссату Диалло, которая ранее обвиняла его в насильственных действиях сексуального характера. По данным New York Post, Стросс-Кан обвиняет горничную в том, что ложные обвинения с ее стороны не только стоили ему поста главы МВФ, но и испортили его деловую репутацию, лишив перспектив занять другой ответственный пост. В частности, как отметил Стросс-Кан, "некоторые считали его претендентом на пост президента Франции". Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке 14 мая 2011 года на основании заявления горничной о попытке насилия со стороны высокопоставленного постояльца. Экс-глава МВФ несколько дней провел в тюрьме, а потом был помещен под домашний арест. 19 мая Стросс-Кан ушел с поста директора-распорядителя МВФ. Уголовное дело против него было закрыто 23 августа после того, как прокуратура заявила, что горничная, вероятно, солгала при даче показаний под присягой, поскольку неоднократно ранее обманывала различные органы. Бывшему главе МВФ 26 августа вернули паспорт, и 4 сентября он вернулся во Францию. В начале августа прошлого года Диалло начала против Стросс-Кана гражданский процесс - на этот раз с целью получить от него материальную компенсацию. Суд принял гражданский иск Диалло к рассмотрению 1 мая 2012 года. В то же время, прокуратура французского города Лилль в настоящий момент рассматривает возможность предъявления Стросс-Кану обвинений всоучастии в групповом изнасиловании проститутки из Бельгии в одном из отелей в Вашингтоне в декабре 2010 года. Обвинения могут быть основаны на показаниях двух сотрудниц эскорт-службы. Как пишут местные СМИ, в ходе следствия бельгийка заявляла о том, что Стросс-Кан пытался в грубой форме принудить ее к сексуальным отношениям. В свою очередь, другая девушка, также находившаяся в комнате, в своих показаниях сообщала, что не слышала, чтобы бельгийка отказывала экс-главе МВФ. Как отмечает пресса, теперь судьбу Стросс-Кана будет решать прокурор Лилля Фредерик Фэвр. Он может посчитать, что имеющихся в настоящее время фактов не достаточно для возбуждения дела. Однако, дело может быть открыто, если бельгийка подаст жалобу на экс-главу МВФ.