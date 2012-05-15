Карла Бруни с улыбкой покинула Елисейский дворец

В Елисейском дворце с сегодняшнего дня новый хозяин. И хозяйка. В Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции. Лидер социалистической партии Франсуа Олланд официально вступил в должность главы государства. Николя Саркози и Карла Бруни с улыбкой приветствовали своих «сменщиков». На церемонии месье Олланд появился вместе со своей «компаньонкой», политической журналисткой Валери Триервейлер. Валери выбрала для инаугурации черное платье с драпировкой и прозрачными рукавами. А сверху накинула светлый жакет. Как ранее уточняла Триервейлер, она еще никогда не носила наряды от кутюр. Кстати, Карла была в скромном черном брючном костюме, но выглядела достаточно стильно. В ходе торжественной церемонии инаугурации Николя Саркози передал Франсуа Олланду большую цепь ордена Почетного легиона — символ высшей власти во Франции — и вручил «ядерный чемоданчик». Уже сегодня новый президент вылететь в Берлин на встречу с канцлером Германии. Через 35 минут после начала церемонии Саркози вместе с супругой покинули Елисейский дворец под аплодисменты персонала. Расставаясь, политики пожали друг другу руки, а первые леди обменялись поцелуями. Как стало известно ранее, в ближайшее время экс-манекенщица попробует себя в роли «супермамы». Карла намерена совмещать воспитание двоих детей с продолжением музыкальной карьеры и вернуться к выступлениям в качестве певицы.