Патриарх Кирилл показал в Facebook юношеские фото

В социальной сети Facebook во вторник появилась страница Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На странице патриарха указано, что он – общественный деятель. На страничке, которую обещают обновлять ежедневно, можно будет ознакомиться с выступлениями главы РПЦ и новостями, посвященными ему, а также посмотреть фотографии. На страничке уже вывешена биография Патриарха, список наград, а в разделе «Интересы» отмечено, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является автором 7 книг, а также 1580 публикаций, включая публикации в отечественной и зарубежной периодике. Пока что на страницу Патриарха добавлены три фотоальбома: «Жизненный путь», «В неформальной обстановке» и «Портрет». В частности, в фотоальбоме «Жизненный путь» размещен снимок, подписанный как «Первая фотография после рукоположения во иеромонаха, 1 июня 1969 года». На этом снимке будущему патриарху 20 лет. За четыре часа существования страница патриарха набрала почти 300 «лайков». Как писали «Комментарии» ранее, в апреле этого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на трапезе в храме Христа Спасителя призвал священников не участвовать в ток-шоу и не стремиться к «мнимой популярности» в соцсетях.