Шовковский готов "родить" еще одного ребенка

Футболист Александр Шовковский знает только два языка: украинский и русский. "Понимаю на английском много, но не до такой степени, чтобы читать", - рассказал вратарь "Динамо" в эфире программы "ТСН.Особливе". Между тем, Шовковский признался, что не считает себя хорошим отцом. "По той причине, что я слишком много времени нахожусь на работе", - отметил он. Однако со старшим сыном, по словам Шовковского, у него отношения складываются. "Со старшим сыном я только позавчера был на выпускном вечере. Поздравил его с серебряной медалью", - поделился футболист. Кроме того, голкипер "Динамо" признался, что готов к еще одному ребенку. "Если нужно будет, если мы примем такое решение, то я готов", - отметил он. Шовковский также подчеркнул, что считает себя богатым человеком. "Для человека, который имеет все, что мне надо: машину, квартиру. Да, я богатый человек. В мире много вещей, которые мне не нужны совершенно: яхта, самолет. Могу сказать, что я в принципе с деньгами расстаюсь легко", - признался футболист. Шовковский рассказал, что в машине слушает "Океан Ельзи". "Иногда Цой. Люблю, обожаю. Я не одним футболом живу, хотя и жить без футбола не могу. Развлечения со временем тоже меняются. Мне интересна компания, хорошая беседа. Мы переехали наконец-то в свой дом, который еще месяца нет как закончили. И у меня поверьте забот тоже хватает. Я не скажу, где он находится, но это не Конча-Заспа", - поделился он.