"Кульбаба" Лера Крук отдохнула в Греции

Любительница тусовок и ярких нарядов Валерия Крук, она же "Кульбаба", отказалась от ночной жизни в пользу Кикладских островов. "Семь дней морского путешествия пошли Лере только на пользу. Но если вы думаете, что наша светская львица целыми днями лежала на пляже, то вы ошибаетесь. Лера привыкла к активному образу жизни и даже на отдыхе она отдыхает активно. Яхты, дискотеки, море, пляж — спать было некогда", - сообщает ее пресс-служба. Путешествие телеведущей началось с Афин, где в порту стояли уже готовые отчалить девять яхт. Каждый день компания останавливалась на новом острове в течении недели. - Мы останавливались на трех из островов: Кифнос, Сифнос и Миконос. На последнем устроили вечеринку White Party. Было незабываемо! - поделилась впечатлением Валерия. - Когда мы приплыли в Сифинос, поняли что у нашей яхты потерялся винт. Пришлось ждать паром из Афин с новой деталью. Все очень переживали, чтоб паром нигде не задержался или не сломался, так как нас впереди ждали новые острова и новые приключения, - вспомнила "Кульбаба". Напомним, Кикладские острова - архипелаг в Эгейском море, насчитывающий около 200 островов. Входит в состав Греции.