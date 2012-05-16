Волочкова готовит дочку для шоу-бизнеса

Скандальная прима Анастасия Волочкова готовит маленькую дочку к звездной карьере. Выдающихся способностей балерины у Ариши известная мама еще не рассмотрела, зато от знаменитости не ускользнуло понимание, что "от папы девочка унаследовала абсолютный музыкальный слух". Теперь балерина планирует продвигать дочь на своих концертах. "Жуткое волнение и огромную радость я испытала позавчера на отчетном концерте "Домисолек", увидев Аришу на сцене Государственного концертного зала "Россия"", - горделиво рассказала Волочкова в своем ЖЖ. Аришу, которая исполняла "Песенку мамонтенка" о единственной маме на свете, пришли поддержать сама Волочкова, папа Игорь и бабушка Римма. "Мне очень приятно, что Ариадна делает успехи. Я хочу, чтобы она научилась петь. Сейчас Ариша – солистка театра "Домисолек", и мы – часть его большой семьи. Театр существует уже 30 лет, он несет в себе созидательную миссию, дарит России таланты, привлекая к искусству большое количество детей и их родителей. Мне, как и этим добрым Настоящим Людям – маме и папе театра Ольге Юдахиной и Ивану Жиганову – тоже небезразлично все, что происходит с детьми России. Я верю, что также могу взять на себя ответственность за воспитание детей нашей страны…" - заявила Анастасия. После феерического выступления маленькой Ариадны семейство отправилось праздновать абсолютный слух дочери в итальянский ресторан.