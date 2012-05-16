В президентский самолет попала молния

Самолет нового президента Франции Франсуа Олланда вернулся в Париж по причине попадания молнии. Об этом сообщило Минобороны Франции. Олланд летел на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлин. О подробностях инцидента пока не сообщается. По возвращению в Париж президент сменил самолет и снова отправился в Берлин. 15 мая утром социалист Франсуа Олланд официально вступил в должность 24-го президента Франции. Поездка в Германию – первый зарубежный визит в качестве новоизбранного главы государства. Олланд уже встретился с председателем Европейского совета Германом Ван Ромпеем.