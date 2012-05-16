В возрасте 83-х лет в Нью-Мехико скончался известный мексиканский писатель Карлос Фуэнтес. Мировую известность принесли ему романы Смерть Артемио Круса и Старый гринго. Карлос Фуэнтес, обладатель многочисленных литературных премий, был крупнейшим представителем испаноязычной литературы. Наряду с колумбийским писателем Гарсией Маркесом и перуанским Марио Варгасом Льосой, Фуэнтес привлекал мировое внимание к латиноамериканской культуре в период, как в большинстве стран региона у власти стояли диктаторские и авторитарные режимы. Как сообщалось, 25 марта, в возрасте 68 лет умер известный итальянский писатель Антонио Табукки.