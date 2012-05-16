Дженнифер Энистон рекламирует воду

Дженнифер Энистон уже не первый год рекламирует воду Smart Water, вот и новая кампания не обошлась без участия актрисы. На сей раз никакой "обнаженки": Джен позирует в простом комплекте, сидя за столиком и за рулем автомобиля. Выглядит звезда свежо и подтянуто, и если бы не очевидный фотошоп, мы готовы были бы аплодировать естественной красоте актрисы. Меж тем, в жизни Энистон сейчас новый этап: вместе с бойфрендом Джастином Теру она переехала в Калифорнию. Свое решение Джен объяснила так: Мы пытались остаться в Нью-Йорке, но это стало просто невыносимо. У меня было чувство, будто я живу в аквариуме - из-за бесконечно преследующих нас с Джастином папарацци. Это уже был не тот Нью-Йорк, который я всегда знала.