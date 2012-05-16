В Каннах открывается легендарный кинофестиваль

Сегодня стартует одно из самых важных мероприятий в культурной жизни Франции, да и всего мирового кинематографа. В Каннах открывается 65-й международный кинофестиваль. Хозяйкой нынешнего кинофорума назначена звезда фильма «Артист» актриса Беренис Бежо. Накануне организаторы уже представили фотоколл Беренис в компании маститых кинематографистов. Председателем жюри в этом году стал самый известный из современных итальянских режиссеров Нанни Моретти. Оценивать работы кинематографистов также будут Диана Крюгер режиссер Тим Рот, актер Юэн Макгрегор и даже кутюрье Жан-Поль Готье. Кроме основного конкурса в Каннах проходит несколько параллельных программ. Единственная российская участница кинофестиваля — выпускница ВГИКа Таисия Игуменцева — попала в параллельную программу короткометражных фильмов Cinefondation со своей дебютной лентой «Дорога на...». Юбилейный кинофорум откроет фильм американского режиссера Уэса Андерсона «Королевство полной луны». А на десерт, то есть по окончании фестиваля, публике будет представлена картина «Тереза Дескейра» — последняя работа скончавшегося в апреле французского режиссера Клода Миллера. Отечественный кинематограф представляет Сергей Лозница. Его картина «В тумане» поставлена по рассказу Василя Быкова, действие ее происходит в 1942 году на оккупированной немцами территории Белоруссии, что обеспечило присутствие в каннском конкурсе не только России, но и Белоруссии, а также Латвии. Лента претендует на главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Всего в основной конкурсное программе будет представлено 22 картины.