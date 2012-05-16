Том Круз покрасовался с двумя блондинками

Том Круз в один день избавился от имиджа примерного семьянина. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Обнаженный торс, густо покрытый татуировками, подведенные черным карандашом глаза, всклокоченные волосы и пара сексапильных блондинок в качестве аксессуара – в таком виде главный сайентолог Голливуда украсил обложку очередного номера журнала «W». Тряхнуть стариной Том согласился ради продвижения своего нового фильма «Rock of Ages». Компанию во время фотосессии Крузу составили две известные супермодели - литовская манекенщица Эдита Вилкевичуте и австралийка Эбби Ли Кершоу. На одном из снимков девушки эротично гладят актера по обнаженному торсу, украшенному разноцветными татуировками. На другом Том демонстрирует накачанный пресс и «кубики» на животе.