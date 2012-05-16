У Барака и Мишель Обамы на счету $8,3 млн.

Финансовые активы президента США Барака Обамы и его супруги Мишель в 2011 году составили от 2,6 миллиона до 8,3 миллиона долларов. Об этом в среду, 15 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на представленный Белым домом ежегодный отчет об активах президента. В частности, активы супругов Обама включают в себя среднесрочные казначейские облигации суммой от 1 до 5 миллионов долларов, краткосрочные казначейские векселя суммой от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, а также пенсионные счета и банковские счета. Гонорары от написанных Обамой книг составили от 250 тысяч до 2,1 миллиона долларов. Барак и Мишель Обама стали меньше зарабатывать (Декларация)В 2010 года активы семьи президента США были оценены в сумму от 1,8 миллиона до 12 миллионов долларов. Как отмечает агентство, форма финансового отчета требует указания стоимости активов в большом диапазоне - например, от 1 до 5 миллионов долларов. Таким образом, определить точную стоимость активов тяжело. В апреле Белый дом сообщил, что Обама и его супруга заработали в 2011 году около 780 тысяч долларов - почти в два раза меньше, чем в 2010 году. Доходы семьи президента снижаются уже третий год подряд. В 2010-м году семья Обама заработала 1,7 миллиона долларов, что было втрое меньше, чем в 2009 году (5,5 миллионов долларов). Стоимость активов вице-президента Джозефа Байдена составила от 230 тысяч до 860 тысяч долларов. Активы наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на президентских выборах Митта Ромни стоят от 190 миллионов до 250 миллионов долларов. Напомним, в апреле сообщалось, что избранный президент РФ Владимир Путин в 2011 году заработал 3,662 миллиона рублей. В 2010 году доход Путина составил 5,042 миллиона рубле