Пожелтевшие трусы Елизаветы II выставили на аукцион

Замечательный подарок для поклонников британской королевы Елизаветы II и роялистов всех мастей сделал венгерский барон и плейбой Йозеф де Биски Доброни. В дни празднования бриллиантового юбилея монарха барон выставил на аукцион ebay трусы королевы. Деталь королевского туалета привлекла внимание множество коллекционеров, и в настоящий момент ставки превышают 3 тысячи фунтов. В описании товара сообщается: "Данным изделием пользовались, но оно находится в хорошем состоянии. Трусы слегка пожелтели от времени". Доброни утверждает, что трусы "были забыты" на борту самолета во время визита Елизаветы II в Чили 1978 году. Пилот самолета, приятель Доброни, подобрал их, и вместо того, чтобы вернуть законной владелице, подарил их барону. Никто не подтвердил аутентичность королевских трусов.