Бриллиант европейских монархов продали почти за $10 млн.

Один из старейших бриллиантов продан на аукционе Sotheby's почти за 10 миллионов долларов. Об этом передает телеканал "Россия 24". Легендарный Бо Санси весит 35 карат. Он отличается оригинальной огранкой в виде "двойной розы". История камня насчитывает почти четыре столетия. Сначала он принадлежал французскому дипломату. Позже украшение перекупил король Франции Генрих IV, чтобы подарить его своей жене — Марии Медичи. После ее смерти, Бо Санси попал в другую королевскую семью и стал собственностью династии в Нидерландах. Его последними владельцами были правители Пруссии. В начале прошлого века драгоценность спрятали в тайник, и нашли уже после Второй мировой войны. Кто купил исторический камень — не сообщают. Напомним, в январе в Нью-Йорке обнаружен крупный желтый бриллиант весом более 16 карат, похищенный в ходе ограбления известного лондонского ювелирного магазина Graff более четырех лет назад.