Бэкхем подарил Обаме мяч с афтографами футболистов

Барак Обама встретился в Белом доме с игроками футбольной команды Los Angeles Galaxy. Визит состоялся по случаю чемпионства Galaxy в североамериканской Высшей лиге. Страстный поклонник спорта, Обама был искренне рад видеть у себя в гостях футболистов, о чем свидетельствовало его прекрасное настроение и шутливая речь, обращенная к гостями. Так, президент не мог не отметить одну из главных звезд Los Angeles Galaxy и в целом мирового футбола Дэвида Бекхэма. После поздравлений в адрес всей команды президент высказался о Дэвиде лично: "Мало кто может быть столь жестким на поле, при этом выпуская свою линию нижнего белья. Половина его товарищей по команде годятся ему в дети. Мы стареем, Дэвид, хотя ты держишься лучше меня!" Отмечая заслуги Бекхэма на модном поприще, Барак Обама, вероятно, имел в виду контракт, который футболист не так давно заключил с H&M, став лицом, а точнее, телом марки. Между тем рекламные плакаты, на которых Дэвид позирует в нижнем белье, уже не раз становились причиной скандалов. Управление по рекламным стандартам регулярно принимает жалобы на излишнюю наготу Бекхэма, однако снимать плакаты пока не собирается, признавая при этом, что футболист выглядит на них "слегка сексуальным".